Moda e protesta | i modelli Yezael sfilano nel corteo pro Gaza a Milano
Un gruppo di modelli in abiti Yezael ha scelto via Palestro, non le passerelle, per manifestare accanto ai dimostranti pro Palestina. Così la moda ha incrociato la protesta, trasformando le vie di Milano in un palcoscenico di creatività e impegno civile, anticipando la settimana dedicata alle sfilate. Un corteo che diventa passerella La decisione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
“La moda è la mia protesta contro chi nega i nostri diritti”: Vivian Wilson, la figlia trans ripudiata di Elon Musk sfila in passerella alla fashion week di New York
Gli operai «invisibili» in corteo a Prato: «Porteremo la protesta davanti alla vetrine dei brand della moda»
Secondo le indiscrezioni, c'entra il numero di persone che per protesta hanno cancellato l'abbonamento a Disney+. Un numero piuttosto alto.
Droni sulla nave per Gaza, proteste in Italia: bloccati i binari a Torino; Como diventa laboratorio d’accoglienza per minori migranti soli.
I modelli di Yezael sfilano in corteo per la pace a Milano - Hanno sfilato ieri a Milano, non in passerella, ma alla manifestazione per la Palestina, i modelli di Yezael, che "contro l'attuale Fashion System che sembra completamente staccato dai fatti geo-