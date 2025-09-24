Moby con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo Turismo e Biodiversità

(Adnkronos) – Dopo il grande successo della prima edizione, torna MedFest, il Festival del Mediterraneo inteso in tutte le sue declinazioni, che riporta il “Mare Nostrum” al centro del mondo, con la sua capacità di attrarre investimenti, creare sinergie e sviluppare opportunità commerciali tra aziende, istituzioni e operatori economici internazionali, partendo dalla sua biodiversità – . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moby, con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo, Turismo e Biodiversità

