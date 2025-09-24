Mobrici torna dopo più di due anni con Che serata stupida

Milano, 24 set. (askanews) – Con il nuovo singolo “Che serata stupida”, in uscita venerdì 3 ottobre – in radio dal 10 ottobre – per Maciste Dischi Epic Sony Music Italia e prodotto da Federico Nardelli, Mobrici torna, dopo più di due anni, con un brano che esplora il desiderio e la contraddizione: l’attrazione per ciò che è imprevedibile, il fascino di una notte che mette a nudo paure e verità. “Spesso nella vita mi sono concesso il lusso di sbagliare, di cambiare direzione anche all’ultimo istante o perfino di imboccare la strada che a prima vista sembra la più oscura – racconta l’artista – questo brano nasce dal desiderio di raccontare come l’imperfezione e la fragilità non siano una debolezza, ma la chiave per sentirsi davvero vivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it