Mobrici torna con il nuovo singolo Che serata stupida

Spettacolo.eu | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che serata stupida è il singolo che sancisce il ritorno discografico di Mobrici, nome di punta dell’indie pop italiano. Con il nuovo singolo Che serata stupida, in uscita venerdì 3 ottobre – in radio dal 10 ottobre – per Maciste Dischi Epic Sony Music Italia e prodotto da Federico Nardelli, Mobrici torna, dopo più di due anni, con un brano che esplora il desiderio e la contraddizione: l’attrazione per ciò che è imprevedibile, il fascino di una notte che mette a nudo paure e verità. Attivo da oggi il pre-save. C’è un filo invisibile che lega da sempre le canzoni di Mobrici al cuore di chi le ascolta: una scrittura schietta e romantica, capace di trasformare fragilità e imperfezioni in poesia quotidiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

