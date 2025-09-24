Milano, 24 settembre 2025 - Mobrici è tornato. E già questa è una notizia molto positiva per il cantautorato italiano. Matteo Mobrici, in arte Mobrici appunto, è da anni uno degli artisti più interessanti della scena indie italiana. Da anni, già. Dai tempi nei quali con la band Canova era partito dal Legnanese e poi ha conquistato mezza Italia. Poi ecco il progetto solista. Ora il 36enne legnanese torna, due anni dopo gli ultimi singoli, con un nuovo brano: ‘Che serata stupida’, in uscita venerdì 3 ottobre e in radio dal 10 ottobre, per Maciste Dischi Epic Sony Music Italia e prodotto da Federico Nardelli, “Spesso nella vita mi sono concesso il lusso di sbagliare, di cambiare direzione anche all’ultimo istante o perfino di imboccare la strada che a prima vista sembra la più oscura - racconta l’artista - questo brano nasce dal desiderio di raccontare come l’imperfezione e la fragilità non siano una debolezza, ma la chiave per sentirsi davvero vivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mobrici è tornato: esce il singolo ‘Che serata stupida’