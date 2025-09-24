Mobbing sul lavoro due casi al giorno L' identikit | colpite le donne over 50 con contratto a tempo indeterminato raffica di no a ogni richiesta

È donna, ha più di 51 anni e ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Chiede di poter assistere la prole malata o di avere una riduzione di orario. Chiede un permesso legato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mobbing sul lavoro, due casi al giorno. L'identikit: colpite le donne over 50 con contratto a tempo indeterminato, raffica di no a ogni richiesta

In questa notizia si parla di: mobbing - lavoro

Il carico di lavoro eccessivo non è mobbing: lo dice la Cassazione

Stress da lavoro, anche senza mobbing puoi ottenere un risarcimento

Mobbing: 5 segnali tipici di un ambiente di lavoro tossico

? Burnout, mobbing, ambienti tossici: il lavoro è diventato un’emergenza sociale. In Italia i lavoratori risultano tra i più insoddisfatti al mondo. Il 40% pensa di licenziarsi entro l’anno. Stress, demotivazione, antimeritocrazia e una società della performance c - facebook.com Vai su Facebook

A giudizio dipendenti del caseificio: Fecero mobbing a due sorelle; C'è vita oltre il lavoro? Tre film e due serie su lavoretti, precariato, mobbing e burnout; Visita fiscale INPS, se il datore te la manda troppo spesso potrebbe essere mobbing: ecco come difenderti e cosa fare.

Lavoro: Rosolen, contrasto al mobbing con piÃ¹ risorse e servizi - "Garantire ambienti di lavoro basati su pari opportunitÃ e privi di fenomeni discriminatori Ã¨ ... Riporta ilgazzettino.it

Mobbing, così il lavoro (tossico) diventa una malattia - «Mondi professionali che sempre più assomigliano a organizzazioni criminali, con codici verbali e comportamentali da interpretare, il controllo del territorio, una filiera costruita ad arte per confer ... Segnala latina24ore.it