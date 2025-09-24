Mo | re Felipe ' massima gravità violazioni diritto internazionale in Palestina'

Washington, 24 lug. (Adnkronos) - La Spagna vede “la massima gravità” delle violazioni del diritto internazionale in “Palestina, nella Striscia di Gaza”. Lo ha dichiarato re Felipe VI all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La Spagna è una nazione profondamente orgogliosa delle sue radici sefardite", ha affermato il re, riferendosi alla sua popolazione ebraica, molti dei quali furono massacrati durante l'Inquisizione alla fine del XV secolo, per poi essere espulsi nel 1492. Gli ebrei iniziarono a tornare nel paese intorno al XIX secolo. "Quando parliamo al popolo di Israele, parliamo a un popolo di fratelli e sorelle, un popolo che, quando torna in Spagna, a Cordova, Toledo, Siviglia, Barcellona e in tanti altri luoghi, torna a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: re Felipe, 'massima gravità violazioni diritto internazionale in Palestina'

In questa notizia si parla di: felipe - massima

Pare davvero che una terribile maledizione colga tutti coloro che sono in possesso del piccolo idolo d’oro. Infatti, mentre invano cerca di trovare le tracce di Tesah fatta rapire da Yogar, Tex si trova alle prese con i bandidos al soldo di Don Felipe Fuentes... Per - facebook.com Vai su Facebook

Felipe e Letizia interrompono le loro vacanze: le visite alle zone colpite dagli incendi e il loro piano di aiuto; La regina Letizia come Audrey Hepburn con un tubino nero e un filo di perle; Re Felipe e Letizia di Spagna in Italia per visita di Stato, il programma tra Roma e Napoli.

Mo: re Felipe, 'massima gravità violazioni diritto internazionale in Palestina' - La Spagna vede “la massima gravità” delle violazioni del diritto internazionale in “Palestina, nella Striscia di ... Segnala iltempo.it