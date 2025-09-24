Mo | Pd presenta interrogazione su attacchi a Flotilla
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "Il gruppo del Partito Democratico della Camera - si legge in una nota - ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo quali informazioni abbia acquisito o intenda acquisire sui droni che hanno sorvolato le navi della Global Sumud Flotilla nei giorni scorsi e colpito, anche questa notte, alcune delle sue imbarcazioni, mettendo a rischio l'incolumità e la vita stessa delle persone a bordo. I deputati dem chiedono inoltre quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per dare immediata concretezza a quanto la Presidente del Consiglio ha scritto in risposta alla lettera della segretaria del Pd, Elly Schlein, e cioè che il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it
