Mo | Onu ' stop attacchi alla Flotilla indagine indipendente' **

Washington, 23 set. (Adnkronos) - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto la cessazione degli "attacchi" alla Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza, richiedendo un'indagine "indipendente". "È necessario condurre un'indagine indipendente, imparziale e approfondita" e "questi attacchi devono cessare", ha dichiarato il portavoce dell'Alto Commissariato, Thameen Al-Kheetan, mentre gli attivisti filopalestinesi della flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza hanno affermato di essere stati bersagliati da "esplosioni" e "molti droni" al largo della Grecia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Guerra Ucraina-Russia, raffica di attacchi con droni ucraini: fuoco dalla centrale nucleare di Kursk. Il Wsj: «Da Pentagono stop ai raid su Mosca»
Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"
Tgs. . Vigili urbani di Palermo. Gli attacchi al ragioniere Paolo Basile per lo stop agli straordinari triplicati. L'opposizione chiede la rimozione del comandante Colucciello, Lagalla assicura approfondimenti sul caso. Il servizio di Giancarlo Macaluso - facebook.com Vai su Facebook
Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle Forze dell’Ordine, stazioni prese d’assalto e assediate, sassi sui sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Questi sono i “pacifisti” di sinistra. - X Vai su X
Mo: Oms, 'stop ad attacchi ad assistenza sanitaria a Gaza' - "Mentre la popolazione di Gaza soffre la fame, il suo già limitato accesso all'assistenza sanitaria viene ulteriormente paralizzato dai ripetuti attacchi. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it