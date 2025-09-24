**Mo | Onu ' stop attacchi alla Flotilla indagine indipendente' **

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 23 set. (Adnkronos) - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto la cessazione degli "attacchi" alla Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza, richiedendo un'indagine "indipendente". "È necessario condurre un'indagine indipendente, imparziale e approfondita" e "questi attacchi devono cessare", ha dichiarato il portavoce dell'Alto Commissariato, Thameen Al-Kheetan, mentre gli attivisti filopalestinesi della flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza hanno affermato di essere stati bersagliati da "esplosioni" e "molti droni" al largo della Grecia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo onu stop attacchi alla flotilla indagine indipendente

© Iltempo.it - **Mo: Onu, 'stop attacchi alla Flotilla, indagine indipendente'**

In questa notizia si parla di: stop - attacchi

Guerra Ucraina-Russia, raffica di attacchi con droni ucraini: fuoco dalla centrale nucleare di Kursk. Il Wsj: «Da Pentagono stop ai raid su Mosca»

Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"

**Mo: Onu, 'stop attacchi alla Flotilla, indagine indipendente'**; Trump ai Paesi Nato: Abbattano gli aerei russi nei loro cieli. L'attacco all'Onu: Produce parole vuote e incoraggia l'invasione dell'Occidente con i migranti; Guerra Medioriente, veto Usa alla bozza Onu sugli aiuti a Gaza: è l'unico no.

mo onu stop attacchi**Mo: Onu, 'stop attacchi alla Flotilla, indagine indipendente'** - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto la cessazione degli ... Si legge su iltempo.it

Mo: Oms, 'stop ad attacchi ad assistenza sanitaria a Gaza' - "Mentre la popolazione di Gaza soffre la fame, il suo già limitato accesso all'assistenza sanitaria viene ulteriormente paralizzato dai ripetuti attacchi. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Onu Stop Attacchi