Mo | ministero Salute Gaza ' 64 i palestinesi uccisi oggi in attacchi israeliani'

Gaza, 24 set. (Adnkronos) - Almeno 64 palestinesi sono stati uccisi da Israele da stamattina, 42 dei quali sono morti nella città di Gaza. Lo hanno riferito fonti del ministero della Salute gestito da Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: ministero Salute Gaza, '64 i palestinesi uccisi oggi in attacchi israeliani'

