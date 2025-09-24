Mo | M5s ' Flotilla sotto attacco ma destra pensa a salvare Santanchè'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "Nella prima seduta del Senato dopo la notte da incubo in cui la Global Sumud Flotilla è stata attaccata come fosse una flotta militare nemica, la maggioranza ci ha imposto di occuparci della richiesta di conflitto di attribuzione avanzata dalla ministra Santanchè. Hanno fretta, molta fretta, ce ne siamo accorti in giunta delle Immunità, perché evidentemente è stato detto loro di sbrigarsi, a ottobre ci sarà un'udienza importante per il possibile rinvio a giudizio della ministra, indagata per un delitto, la truffa sui fondi Covid, che è già di per sé grave se commesso da un imprenditore, ma diventa infamante se commesso da una parlamentare divenuta poi ministro".

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo»

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca coi i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria; Attacchi a Sumud Flotilla, Verdi e Sinistra italiana “occupano” l’aula. La Russa, ‘Domani Crosetto riferisce’; MO, FLORIDIA (M5S): ATTACCO A FLOTILLA AZIONE CRIMINALE.

