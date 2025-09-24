**Mo | drone dallo Yemen si schianta su centro commerciale di Eilat 10 feriti**

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 24 set. (Adnkronos) - Un drone si è schiantato su un centro commerciale di Eilat, la città più meridionale di Israele, provocando il ferimento di dieci persone. Lo riferisce il servizio di soccorso medico israeliano. La polizia e le Idf hanno dichiarato che stanno indagando sull'incidente. Il drone, che secondo l'esercito israeliano è partito dallo Yemen, ha colpito un centro commerciale vicino a un hotel. Le riprese della scena rivelano danni significativi all'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo drone dallo yemen si schianta su centro commerciale di eilat 10 feriti

© Iltempo.it - **Mo: drone dallo Yemen si schianta su centro commerciale di Eilat, 10 feriti**

In questa notizia si parla di: drone - yemen

**Mo: drone dallo Yemen si schianta su centro commerciale di Eilat, 10 feriti**; Un drone israeliano si è schiantato all’interno del quartier generale Unifil in Libano.

mo drone yemen schianta**Mo: drone dallo Yemen si schianta su centro commerciale di Eilat, 10 feriti** - Un drone si è schiantato su un centro commerciale di Eilat, la città più meridionale di Israele, provocando il ... iltempo.it scrive

mo drone yemen schiantaMEDIO ORIENTE: Drone lanciato da Yemen si schianta a Eilat, Israele - La polizia israeliana ha detto che un drone è precipitato a Eilat dopo che l’esercito aveva segnalato l’incursione di "un velivolo ostile" nella zona. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mo Drone Yemen Schianta