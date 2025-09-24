**Mo | drone dallo Yemen si schianta su centro commerciale di Eilat 10 feriti**
Tel Aviv, 24 set. (Adnkronos) - Un drone si è schiantato su un centro commerciale di Eilat, la città più meridionale di Israele, provocando il ferimento di dieci persone. Lo riferisce il servizio di soccorso medico israeliano. La polizia e le Idf hanno dichiarato che stanno indagando sull'incidente. Il drone, che secondo l'esercito israeliano è partito dallo Yemen, ha colpito un centro commerciale vicino a un hotel. Le riprese della scena rivelano danni significativi all'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it
