Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Questa sera a Milano è previsto un altro evento in favore e a sostegno della Palestina, in un luogo totalmente diverso rispetto a due giorni fa ed esattamente a due minuti a piedi dal Duomo. Viste le premesse e le minacce dei pro-Hamas, temiamo che l'occupazione di Piazza della Scala di questa sera possa essere un'altra manifestazione strumentale per ricattare Governo e Istituzioni. Ciò sarebbe vergognoso, respingiamo nella maniera più totale qualsiasi provocazione. Non si possono assumere atteggiamenti estremisti e violenti, come quelli di lunedì scorso, nei confronti in primis delle forze dell'ordine e poi delle istituzioni tutte”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: De Corato (Fdi), 'timore per nuovo evento pro Hamas strumentale contro Governo'