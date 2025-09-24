**Mo | da Pd-M5S-Avs no a Meloni ' Palestina si riconosce o no' verso testo comune' **
Roma, 24 set. (Adnkronos) - Pd, M5S e Avs sono già al lavoro su una risoluzione comune in vista delle comunicazioni di Antonio Tajani su Gaza il prossimo 2 ottobre. Sarà quella la sede in cui l'annuncio di Giorgia Meloni, ieri a New York, dovrebbe tradursi in un atto parlamentare. Il 'riconoscimento condizionato' dello Stato di Palestina di cui ha parlato la premier, sarà contenuto nella risoluzione di maggioranza. Testo che le opposizioni, al momento, sono orientate a bocciare. E le parole di oggi pomeriggio della presidente del Consiglio ("Non capisco le opposizioni, vogliono Hamas nel futuro governo palestinese?") di certo non stemperano il muro contro muro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Pd, M5s e Avs verso un testo comune per il riconoscimento della Palestina; **Mo: da Pd-M5S-Avs no a Meloni, 'Palestina si riconosce o no', verso testo comune'**
