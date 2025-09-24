Mo | Bonelli ' irresponsabile è armare Israele e non fermare chi uccide donne e bambini'

24 set 2025

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "Irresponsabile è un governo che continua a fornire aiuti militari a Israele senza sanzionare chi ogni giorno massacra donne e bambini. Meloni ha detto che la Flotilla vuole creare problemi al governo: la verità è che quella missione vuole portare aiuti umanitari a chi muore di fame in una situazione di carestia devastante. Basta bugie: Meloni venga in Parlamento a confrontarsi, invece di fuggire come ha fatto fino ad oggi". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

