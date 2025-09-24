Prosegue con grande successo l’operazione da parte di Sellerio della pubblicazione in sequenza di tutti i lavori di Graham Greene, il grande scrittore inglese (Nobel mancato) che fu contemporaneamente anche reporter di guerra e agente dell’MI6, il servizio di spionaggio britannico reso celebre in tutto il mondo da James Bond. Ed è proprio una storia di spie questo Missione Confidenziale, appena sbarcato in libreria, che la leggenda vuole sia stato scritto in sole sei settimane, nel 1939, sotto effetto di benzedrina, mentre parallelamente lavorava a uno dei suoi più grandi successi: Il potere e la gloria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

