Prima assoluta dell’evento musicale " Missa Juan Caramuel y Lobkowitz a 5 voci su soggetto cavato" del compositore Luca Fabbri, una messa cantata per voci e strumenti che, sotto la direzione del Maestro Marco Berrini, verrà proposta come solenne celebrazione venerdì prima nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro (alle 15,45) e poi di San Teodoro (alle 21). L’opera, che sarà accompagnata dalla proiezione multimediale delle opere pittoriche dell’artista Carina Aprile, nasce dal desiderio dell’autore di ridare voce e attualità al linguaggio liturgico della messa tridentina, attraverso un percorso compositivo originale, che fonde la tradizione della polifonia rinascimentale con la sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Missa Juan Caramuel y Lobkowitz a San Pietro in Ciel d’Oro

26 settembre. A Pavia la prima della Missa Juan Caramuel y Lobkowitz #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : https://ift.tt/TPQ6saI - X Vai su X

Juan Caramuel y Lobkowitz dalla Spagna a Vigevano - Monaco cistercense, gentiluomo, colto e avventuriero, matematico e politico, probabilista e architetto, gran campione del lassismo, tra gli inventori del sistema binario e dei caratteri mobili nel ... Secondo paviafree.it

Sant’Angelo Le Fratte (PZ), ‘Sulla Strada di Juan Caramuel Y Lobkowitz’ - Sabato 27 aprile 2019 nell’ambito del progetto di Matera 2019 ‘Capitale per un giorno’ si terrà l’evento ‘Sulla Strada di Juan Caramuel Y Lobkowitz’ mostra, installazioni, concerto, coprodotto dal ... Si legge su expartibus.it