Miss Europa arriva nel Ravennate | a sfidarsi saranno 12 mister 20 miss e 20 ' overissime'

Si terrà dal 26 al 28 settembre al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano il concorso di bellezza Miss e Mister Europa. A sfidarsi saranno 12 mister, 20 miss e 20 'overissime', non solo da tutte le regioni d'Italia ma anche da Romania, Ucraina, Gran Canaria, Perù, Capoverde, Brasile e Nigeria.

In questa notizia si parla di: miss - europa

La pordenonese Jasmine Luca è Miss principessa d'Europa 2025: il trionfo a Cinecittà World

