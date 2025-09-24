Miriam Leone e Rocio Morales conquistano la Milano Fashion Week look romantici a confronto
Praticamente non si parla d’altro: la Milano Fashion Week 2025 ha finalmente avuto inizio, con l’attenzione generale convogliata su quella che sarà la moda del futuro. A catturare gli sguardi, però, non sono soltanto i nuovi look sorti in pedana ma anche quelli più in basso, in front row. È forse in queste occasioni che le celebrities danno il meglio di sé, si sa, sfoderando pezzi unici — e spesso d’archivio — per rendere onore alle grandi maison di cui sono ospiti. A brillare un po’ più di altre tra i vari eventi, chi per un motivo chi per un altro, sono state Miriam Leone e Rocio Morales: cosa le ha accomunate? Sicuramente lo stile impeccabile, misto all’animo romantico. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: miriam - leone
Miriam Leone, chi è l’attrice ex Miss Italia: il matrimonio con Paolo Carullo e il nuovo film con Gabriele Muccino
Lei è agli arresti in casa, lui non vuole impegnarsi: tra risate e riflessioni, stasera in tv c'è "L'amore a domicilio" con Miriam Leone
La rinascita di Miriam Leone: “Mai fatto sport, dopo la gravidanza cerco una nuova forma”
Tra i grandi nomi in front row, Miriam Leone ha abbracciato la Milano Fashion Week 2026 assistendo alla presentazione della collezione primavera estate di Jil Sander - X Vai su X
Miriam Leone: Foto & Video added photos to the album: Amata - facebook.com Vai su Facebook
Miriam Leone e Rocio Morales conquistano la Milano Fashion Week, look romantici a confronto; I pantaloni in pelle di Rocío Muñoz Morales per la moda Inverno 2025; Miriam Leone ha detto sì, le foto del matrimonio.
Miriam Leone e Rocio Morales conquistano la Milano Fashion Week, look romantici a confronto - La Milano Fashion Week 2025 è già entrata nel suo vivo, e questa volta sono state Miriam Leone e Rocio Morales a colpire nel segno: i look a confronto. Da dilei.it
Rocío Morales in Puglia balla la pizzica mentre esplode il caso Bova - Vacanze pugliesi e sorrisi social per Rocío Muñoz Morales, che nei giorni più delicati della sua vita privata sceglie il Salento per ritrovare un po’ di leggerezza. Scrive quotidianodipuglia.it