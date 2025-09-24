Praticamente non si parla d’altro: la Milano Fashion Week 2025 ha finalmente avuto inizio, con l’attenzione generale convogliata su quella che sarà la moda del futuro. A catturare gli sguardi, però, non sono soltanto i nuovi look sorti in pedana ma anche quelli più in basso, in front row. È forse in queste occasioni che le celebrities danno il meglio di sé, si sa, sfoderando pezzi unici — e spesso d’archivio — per rendere onore alle grandi maison di cui sono ospiti. A brillare un po’ più di altre tra i vari eventi, chi per un motivo chi per un altro, sono state Miriam Leone e Rocio Morales: cosa le ha accomunate? Sicuramente lo stile impeccabile, misto all’animo romantico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Miriam Leone e Rocio Morales conquistano la Milano Fashion Week, look romantici a confronto