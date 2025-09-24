Ministri Esteri G7 | Gazacessate fuoco

5.08 I ministri degli Esteri del G7 hanno rivolto hanno chiesto ad Hamas e Israele di arrivare a un cessate il fuoco. L'appello è contenuto in una nota diffusa dai ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Usa e dall'Alto Rappresentante dell'Ue dopo un incontro a margine della Settimana di Alto Livello all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Nel testo si sottolinea "l'urgenza di alleviare le immense sofferenze dei civili a Gaza attraverso un'ondata di aiuti umanitari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

