Ministri Esteri G7 | Gazacessate fuoco

5.08 I ministri degli Esteri del G7 hanno rivolto hanno chiesto ad Hamas e Israele di arrivare a un cessate il fuoco. L'appello è contenuto in una nota diffusa dai ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Usa e dall'Alto Rappresentante dell'Ue dopo un incontro a margine della Settimana di Alto Livello all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Nel testo si sottolinea "l'urgenza di alleviare le immense sofferenze dei civili a Gaza attraverso un'ondata di aiuti umanitari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: ministri - esteri

Usa, impostore si finge segretario di Stato Rubio usando IA, contattati su Signal 3 ministri degli Esteri, un governatore e un membro del Congresso

I Ministri degli Affari Esteri affermano che la guerra a Gaza deve finire ora

Germania, Francia e Gb valutano invio ministri Esteri in Israele

"Sono lieto di incontrare i Ministri degli Esteri dell'UE alla loro riunione informale di oggi a New York. Ringrazio l'Alto Rappresentante dell'UE @kajakallas per avermi ospitato. Un'opportunità per uno scambio di opinioni aperto su multilateralismo, partenariato I - X Vai su X

ANSA.it. . VIDEO | New York blindata per gli 80 anni dell'Onu. Attese proteste pro-pal. Circa 150 tra capi di Stato e ministri degli esteri sono arrivati a Manhattan. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/09/22/tajani-non-deve-esserci-fut - facebook.com Vai su Facebook

Riunione straordinaria dei ministri degli Esteri Ue, 'pressione su Mosca' - La riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri degli Esteri dell'Ue su Ucraina e Gaza, convocata ieri dall'Alta rappresentante Kaja Kallas, ha preso il via alle 16. Segnala ansa.it

Ucraina e Medioriente, Tajani chiama i ministri di Francia e Germania: "Impegnati per la pace" - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto due conversazioni telefoniche in vista della videoconferenza che si terrà domenica con i ministri del G7 in occasione del 24 agosto, giornata in cui ... Secondo iltempo.it