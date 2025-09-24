Ministri al ’Charlie’ Zona mare blindata Strade presidiate in mare la motovedetta

Il ministro e vice premier Matteo Salvini deve avere doti da veggente perché sul palco dell’ultimo piano dell’hotel Charlie, risponde a chi, passando per la piazza e vedendo un ‘esercito’ schierato, aveva pronunciato: "Ma perché non li mandano tutti al parco Miralfiore a fare una bella pulizia?". E Salvini dal palco ha prontamente risposto, per un singolare caso di telepatia: "Mandiamo gli agenti al Miralfiore per liberarlo dagli spacciatori". Una Pesaro blindata quella che ha visto per la prima volta nella sua storia 4 ministri della Repubblica in un colpo solo: mancava solamente Giancarlo Giorgetti che qualcuno dava in arrivo tra le forze dell’ordine, ma che i vertici della Lega hanno smentito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ministri al ’Charlie’. Zona mare blindata. Strade presidiate, in mare la motovedetta

In questa notizia si parla di: ministri - charlie

LA LEGA DI GOVERNO PER LE MARCHE Martedì 23 settembre – ore 18.00 Pesaro, Hotel Charlie Un grande appuntamento con i Ministri della Lega: Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli, Alessandra Locatelli. Pa - facebook.com Vai su Facebook

Trump e i suoi ministri, Musk e soprattutto il popolo MAGA. In Arizona duecentomila persone hanno partecipato alla commemorazione dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk, ucciso durante un evento in un campus - X Vai su X

Pesaro, viale Trieste come Palazzo Chigi: da Salvini a Giorgetti, arrivano 5 ministri. Zona mare blindata - Accadrà domani, martedì 23 settembre, a 5 giorni dal voto per le elezioni regionali delle Marche, ... Segnala msn.com

Ministri Trasporti Italia e Egitto, via ad autostrada del mare - ro DFDS del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Matteo Salvini e del Vice Primo Ministro e ministro dei Trasporti ... Lo riporta ansa.it