Dalla Ztl da rivedere, all’ipotesi di uscire dal sistema di ticket Up, fino alla proposta di un impianto di risalita da Ponte Felcino a Monteluce. Andrea Mazzoni (amministratore unico di Minimetrò Spa), parla della futura mobilità a Perugia. Mazzoni, i prolungamenti notturni di minimetrò pare stiano funzionando. Ma cosa fare dper cambiare marcia? "I prolungamenti sono un segnale doveroso verso la cittadinanza che esprime una domanda latente di trasporto pubblico serale. Ma non ci si può fermare al segnale, ma che si debba potenziare il mnimetrò e in generale il trasporto pubblico, con misure incentivanti e politiche della mobilità coraggiose (dalla revisione di una ztl seria al contrasto severo della sosta selvaggia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minimetrò, prove di svolta: "Passeggeri in aumento. Ma ora la Ztl va rivista"