Minaccia la compagna e tenta di accoltellare un giovane accorso in suo aiuto | paura in via Ginori
Si è fermato per aiutare a camminare una giovane donna infortunata. Poi, improvvisamente, si è trovato di fronte il compagno di lei che, dopo aver minacciato la fidanzata, ha estratto un coltello e sferrato un paio di colpi all'indirizzo del soccorritore. Quindi, ha finalmente desistito dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
