Minacce spintoni e intimidazioni a madre e fratelli per ottenere 20mila euro | arrestato

TREPUZZI – Minacce, spintoni e intimidazioni a madre e fratelli conviventi col solo obiettivo di ottenere del denaro, una somma di circa ventimila euro, per saldare alcuni debiti pendenti.È stato arrestato a Trepuzzi per tentata estorsione in famiglia un 46enne del posto, fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: minacce - spintoni

