Minacce shock a Simona Ventura e Giovanni Terzi | gli audio e la denuncia

Scopri gli audio choc che Giovanni Terzi ha pubblicato contro chi da anni minaccia lui e Simona Ventura. Denuncia e reazioni in primo piano. Hai mai ricevuto un messaggio che ti ha fatto gelare il sangue? Giovanni Terzi ha reso pubblici alcuni audio raccapriccianti inviati da uno stalker che, da oltre tre anni, perseguita lui e Simona Ventura con insulti e minacce. Quelle registrazioni mostrano parole crudeli e inquietanti. Nonostante i tentativi della coppia di interrompere questa spirale di violenza verbale, l’uomo continuava a inviare messaggi carichi di odio. Terzi ha deciso di denunciare formalmente la situazione e ha affidato alle forze dell’ordine il compito di risalire all’identità dell’autore. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Minacce shock a Simona Ventura e Giovanni Terzi: gli audio e la denuncia

