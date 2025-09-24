Mimmo Boninelli un percorso in bianco e nero nel canto della tradizione

MOSTRA. Alla Biblioteca Tiraboschi un’esposizione fotografica, promossa dalla sorella Sandra, ripercorre l’intensa attività del ricercatore di musiche popolari. Il 25 settembre in occasione dell’inaugurazione, si esibiranno i Lapis. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Mimmo Boninelli un percorso in bianco e nero nel canto della tradizione

Bergamo (Bergamo città).

Alla Biblioteca Tiraboschi un'esposizione fotografica, promossa dalla sorella Sandra, ripercorre l'intensa attività del ricercatore di musiche popolari.

Mimmo Boninelli - Mostra fotografica a cura di Sandra Boninelli, attraverso gli scatti di Carlo Leidi, Riccardo Schwamenthal e Sergio Cisani, il ricordo di Mimmo e del Canzoniere Popolare di Bergamo. Lo riporta ecodibergamo.it

