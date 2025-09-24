Mimmo Boninelli un percorso in bianco e nero nel canto della tradizione
MOSTRA. Alla Biblioteca Tiraboschi un’esposizione fotografica, promossa dalla sorella Sandra, ripercorre l’intensa attività del ricercatore di musiche popolari. Il 25 settembre in occasione dell’inaugurazione, si esibiranno i Lapis. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lunedì ore 17.45 sulla terrazza del Ristorante DAMIMMO Carlo Simoni presenta il libro Diserzioni
