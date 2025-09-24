Milo il robot studente che aiuta i colleghi con le lezioni
Milano, 24 set. (askanews) - Si chiama Milo e siede in prima fila in una classe dell'ECE, la scuola di ingegneria a Parigi dove è stato progettato. E' il prototipo di androide "studente" basato sull'intelligenza artificiale che ascolta la lezione e la trascrive in testo. Gli studenti hanno quindi accesso alla trascrizione in formato chatbot sui loro computer 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo loro di rivedere il materiale, comprendere concetti complessi e risolvere problemi. Possono porre domande, ma a differenza di strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, Milo non è progettato per fornire risposte preconfezionate, ma è lì per guidare gli studenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
