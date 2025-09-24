Millie Bobby Brown interpreterà l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect

Con il suo ruolo di Undici nella serie di successo Stranger Things che volge al termine entro la fine dell’anno, Millie Bobby Brown sembra aver già trovato il suo prossimo grande personaggio da interpretare. Deadline riporta che la candidata all’Emmy è in trattative finali per interpretare l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect. Gia Coppola si occuperà della regia e, sebbene l’accordo non sia ancora stato concluso, alcune fonti affermano che Netflix è in trattative per aggiudicarsi il film. Ronnie Sandahl sta scrivendo la sceneggiatura e Millie Bobby Brown sta producendo con la sua PMCA. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: millie - bobby

Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things ancora protagonista su Netflix con una nuova commedia romantica

Su Netflix debutterà in tre parti: 27 novembre, 26 dicembre e finale 1 gennaio arriva Stranger Things 5, con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown e il film su Netflix: perché il suo sostituto in Stranger Things è sorprendente

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi festeggiano il loro primo anniversario di nozze L’attrice, che da poco è diventata mamma per la prima volta, ha dedicato delle parole d’amore al marito: “Un anno di matrimonio. Adoro essere tua moglie” ? #veríssimo - facebook.com Vai su Facebook

Millie Bobby Brown interpreterà l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect - Con il suo ruolo di Undici in Stranger Things che volge al termine, Millie Bobby Brown ha trovato il suo prossimo grande personaggio. Segnala cinefilos.it

Millie Bobby Brown si scaglia contro i giornalisti: “Che gli adulti passino il tempo a dissezionare la mia faccia e il mio corpo è disturbante” - L'attrice si scaglia contro i giornalisti: “Che gli adulti passino il tempo a dissezionare la mia faccia e il mio corpo è disturbante” (getty images) Millie Bobby Brown ... Secondo alfemminile.com