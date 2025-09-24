Miller personalità e gol L' Udinese si gode il suo fiore di Scozia
Si è presentato con un goal e tanta personalità: Lennon Miller ha il crisma del predestinato e non teme le sfide. Quando è stato convocato in Nazionale per la prima volta ha dichiarato: “È chiaro, non è che vado lì e divento il miglior giocatore, però potrei diventarlo in un paio di mesi”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: miller - personalit
#Udinese - Le parole di #Miller in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Zaniolo e Miller gol, al Palermo non basta Peda: l’Udinese vola agli ottavi, sfiderà la Juventus - La squadra friulana va avanti di due reti, poi la rete del polacco in pieno recupero provoca qualche brivido. Lo riporta tuttosport.com
Zaniolo e Miller trascinano l'Udinese, 2-1 al Palermo in Coppa Italia - Buonissimi segnali per Runjaic, che ha puntato su Zaniolo dal 1' ed è arrivato il primo gol dell'ex Roma con la magl ... Da fantacalcio.it