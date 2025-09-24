Milinkovic Savic in esclusiva a Radio Crc: «Il mio esordio con la Fiorentina è stato un buon inizio. Champions? È il sogno di ogni bambino. Mi piace molto allenarmi con Meret: la sana competizione spinge entrambi a migliorarci» Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovi?-Savi?, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito le sue parole: «Esordio con la Fiorentina? Sicuramente è stato un buon inizio: quando giochi in trasferta e riesci a portare a casa i 3 punti è sempre importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Milinkovic Savic: «Per lavorare bene con i piedi ci vuole continuità: più hai il contatto con la palla, meglio è»