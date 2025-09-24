Milena Marangon e Giorgia Cagliani travolte da un furgone a Brivio un video smentirebbe la versione dell'autista

Krzystof Jan Lewandowski è stato arrestato per il duplice omicidio di Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Il 35enne ha raccontato di aver travolto le ragazze a Brivio (Lecco) perché abbagliato dai fari di un altro mezzo. Un video, però, sembrerebbe smentire la sua versione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 34enne residente all'estero

milena marangon giorgia caglianiMilena Marangon e Giorgia Cagliani travolte da un furgone a Brivio, un video smentirebbe la versione dell’autista - Krzystof Jan Lewandowski è stato arrestato per il duplice omicidio di Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Secondo fanpage.it

milena marangon giorgia caglianiRagazze travolte e uccise, arrestato Krzystof Jan Lewandowskil: chi è il 35enne. Il papà di Giorgia Cagliani: «Non lo odio» - Si chiama Krzystof Jan Lewandowskil l'uomo che lo scorso 20 settembre ha travolto e ucciso sul colpo due amiche di 21 anni – Giorgia Cagliani e Milena Marangon – sulla ... Si legge su leggo.it

