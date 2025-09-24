Milano un bagherese nominato ambasciatore dell’acconciatura italiana

In occasione di un evento esclusivo che si è tenuto a Milano, a Palazzo Bovara, la Camera Italiana dellAcconciatura ha conferito a Riccardo Clemente (bagherese di adozione ma originario di Ficarazzi) il titolo di Excellence Ambassador, riconoscendolo come nuovo ambasciatore dell’acconciatura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Milano, un bagherese nominato ambasciatore dell’acconciatura italiana.

