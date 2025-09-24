Milano un bagherese nominato ambasciatore dell’acconciatura italiana
In occasione di un evento esclusivo che si è tenuto a Milano, a Palazzo Bovara, la Camera Italiana dell’Acconciatura ha conferito a Riccardo Clemente (bagherese di adozione ma originario di Ficarazzi) il titolo di Excellence Ambassador, riconoscendolo come nuovo ambasciatore dell’acconciatura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: milano - bagherese
Protagonista del doc a lui dedicato da Andò, ora nei cinema: “Affronto Milano, ho 24 anni e arrivo da Bagheria; è come se oggi fossi un palestinese o un marocchino; in tasca avevo un passaporto personale: il mio primo libro pubblicato”. L'intervista di Alessan - facebook.com Vai su Facebook
https://youtube.com/watch?v=StuEM5iLe0w… GIUSEPPE ALLETTO L'ARTISTA AGRIGENTINO OSPITE A "CHE GRAN SERATA" IL SALOTTO RADIO DEL BEPI #artstudio #artprocess #artcritique #italianart #arteitaliana #milano #roma #venezia #agrigento # - X Vai su X
Milano, un bagherese nominato ambasciatore dell’acconciatura italiana.
Tajani: Beltrame nominato nuovo ambasciatore a Mosca - In Consiglio dei ministri "abbiamo fatto qualche nomina di ambasciatori, l'attuale ambasciatore a Mosca, il ministro plenipotenziario (Cecilia) Piccioni verrà a fare il direttore politico, il ... Come scrive ansa.it