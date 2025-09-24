Milano | scontri corteo Milano domani i due minorenni davanti al giudice
Milano, 24 set. (Adnkronos) - Si terrà domani giovedì 25 settembre, alle ore 12, l'udienza di convalida per i due liceali, un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni, arrestati per resistenza aggravata per gli scontri avvenuti due giorni fa, davanti alla stazione Centrale di Milano, durante la manifestazione a sostegno della Palestina. I due minori detenuti al Beccaria, difesi dagli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, saranno interrogati dalla giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone, la quale è chiamata a decidere sulla convalida e su eventuali misure cautelari. Sempre domani in mattinata, nel carcere di San Vittore, sarà interrogato dal gip Silvia Perrucci il 36enne accusato di resistenza aggravata e lesioni aggravate ai danni di un poliziotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: milano - scontri
