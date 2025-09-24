Milano presidio davanti al carcere minorile Beccaria | 400 giovani in solidarietà ai fermati per gli scontri alla Stazione Centrale – Il video
Circa 400 giovani tra studenti, esponenti di collettivi studenteschi e centri sociali si sono radunati ieri sera davanti al carcere minorile Cesare Beccaria in via Calchi Taeggi. La manifestazione, non preannunciata, è stata organizzata ieri, martedì 23 settembre, in solidarietà ai due diciassettenni fermati dalla polizia dopo gli scontri avvenuti alla Stazione Centrale al termine del corteo Pro-Palestina. I manifestanti hanno srotolato striscioni con la scritta «Liberi tutti, Palestina libera» e scandito cori in sostegno dei detenuti. Dalle finestre del carcere, alcuni ragazzi hanno risposto con urla, colpi alle sbarre e mostrando bandiere della Palestina. 🔗 Leggi su Open.online
