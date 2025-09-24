Milano picchiano ipovedente sul tram per rapinarlo | arrestati

L'hanno avvicinato con un atteggiamento amichevole, quasi scherzoso e lui, che vedeva sostanzialmente solo ombre perché ipovedente, ha risposto in modo impacciato, confuso, a bordo del tram 15 a Milano. Ha quindi ricevuto un pugno impietoso in bocca, poi un altro e poi ancora calci. Il due lo hanno quindi scaraventato fuori dal mezzo pubblico per rubargli due borse con gli strumenti che gli servivano per convivere con la sua malattia, lenti e video-ingranditori, per un valore di circa 2.000 euro. Due passeggere hanno reagito, avventandosi sul rapinatore più corpulento per impedirgli di infierire sul disabile, senza però riuscire a fermarlo, mentre l'altro scappava con le borse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, picchiano ipovedente sul tram per rapinarlo: arrestati

