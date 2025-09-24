Milano picchiano ipovedente su tram per rapinarlo | arrestati VIDEO

Tg24.sky.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano rapinato a bordo di tram un ipovedente di 55 anni, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori dal mezzo. Gli avevano rubato due borse con strumenti per la cura dell'ipovedenza per un valore di circa 2.000 euro. Ora la polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per due marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

milano picchiano ipovedente su tram per rapinarlo arrestati video

© Tg24.sky.it - Milano, picchiano ipovedente su tram per rapinarlo: arrestati. VIDEO

In questa notizia si parla di: milano - picchiano

Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini

Aggressione a Milano: scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano

Calci e pugni a un uomo disabile sul tram, trovati i rapinatori: erano già in carcere; Milano, picchiano ipovedente su tram per rapinarlo: arrestati. VIDEO; Aggressione a Milano: scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano.

milano picchiano ipovedente tramPicchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati - Avevano rapinato a bordo di un tram un ipovedente di 55 anni a Milano, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori da mezzo. Lo riporta ansa.it

Milano. Picchiano e rapinano 55enne ipovedente sul tram, arrestati due marocchini - com) Milano, 24 settembre 2025 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, ha eseguito una misura di custodia cautelare in ... Da mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Picchiano Ipovedente Tram