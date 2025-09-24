Milano | periti in aula ' immaturità affettiva ma Pifferi capace di intendere e volere'
Milano, 24 set. (Adnkronos) - "Piena capacità di intendere e di volere". In aula, nel processo d'appello per Alessia Pifferi condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, i periti nominati dalla corte d'Assise d'Appello stanno ribadendo le conclusioni della relazione di 65 pagine depositata lo scorso agosto. Un lavoro frutto di tre colloqui clinici, dei risultati test e dell'esame della documentazione raccolta sull'imputata. Lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini sottolinea come la storia clinica ha consentito una diagnosi: Alessia Pifferi è "affetta da esiti in età adulta di disturbo del neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale e immaturità affettiva", ma "ha piena capacità di intendere e di volere". 🔗 Leggi su Iltempo.it
