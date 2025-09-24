Milano occupata l' aula del Consiglio regionale |

I consiglieri regionali d’opposizione, quindi quelle del centrosinistra, hanno fisicamente occupato i banchi della presidenza del Consiglio regionale e li hanno liberati solo due ore dopo per effetto dell’intervento della Digos e delle espulsioni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano occupata aula consiglioIl centrosinistra occupa i banchi della Presidenza, Consiglio Regionale della Lombardia riconvocato - MILANO (ITALPRESS) – A seguito dell’ occupazione dei banchi della Presidenza del Consiglio regionale da parte di 14 Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranz a, il Presidente Federico Romani ha ... Riporta msn.com

milano occupata aula consiglioCaccia nei valichi montani, le opposizioni occupano il Consiglio regionale per fermare il via libera - L’assemblea avrebbe dovuto approvare il provvedimento che, aggirando la sentenza del Tar, permette di nuovo di cacciare in tutti i valichi della Lombardia ... Scrive milano.repubblica.it

