Milano ipovedente picchiato e rapinato in tram | arrestati due marocchini pluripregiudicati

I due avevano rapinato, a bordo di tram un ipovedente, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori dal mezzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, ipovedente picchiato e rapinato in tram: arrestati due marocchini pluripregiudicati

