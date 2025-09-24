Milano furgone prende fuoco vicino alla metro Porta Venezia

Attimi di tensione mercoledì mattina a Milano, in corso Buenos Aires, dove un furgoncino bianco ha preso improvvisamente fuoco poco dopo le 10. L’incendio è divampato vicino alla fermata della metropolitana di Porta Venezia, creando una colonna di fumo densa e visibile a chilometri di distanza. Il fumo ha rapidamente invaso l’area, attirando l’attenzione di numerosi passanti, ma fortunatamente non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

