Milano finale di ‘Promuovi la tua musica’ | Facchinetti ricorda Baudo e incoraggia i giovani artisti

Lopinionista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – Grande partecipazione al Teatro Munari di Milano per la finale del contest nazionale “Promuovi La Tua Musica”, ideato da Fanya Di Croce, che ha visto in scena dodici artisti emergenti capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico in sala. A rendere memorabile la serata è stato l’intervento di Francesco Facchinetti, che ha condiviso con i giovani talenti un ricordo di Pippo Baudo: “Fate ciò che amate e non date retta a nessuno. Credete nei vostri sogni e non mollate mai”. Un messaggio che ha acceso l’entusiasmo in platea, regalando un momento di forte ispirazione. La giuria, composta da professionisti del settore come Umberto Labozzetta, Piero Micca e Donato Brienza, ha decretato due vincitori a pari merito: • Sofia Bensamad, cantautrice italo-marocchina di 19 anni residente a Reggio Calabria, con il brano “Vivere in cielo” (voce e chitarra). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

