Emmanuel Radnitsky alias Man Ray è una figura dalle mille sfaccettature: dadaista e surrealista insieme, ma soprattutto pittore, fotografo, regista. A lui è dedicata la mostra, Man Ray. Forme di luce, che apre oggi al pubblico a Palazzo Reale. “Con questa grande retrospettiva, ha spiegato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, “Milano rende omaggio a uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Novecento, capace di ridefinire i confini della creatività con un linguaggio che ancora oggi parla con forza al nostro presente. Man Ray è stato un artista totale: pittore, fotografo, cineasta e sperimentatore instancabile, che ha saputo fondere eleganza e ironia, libertà e provocazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Fashion Week, Palazzo Reale inaugura Man Ray. Forme di luce