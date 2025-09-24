Milano Fashion Week Palazzo Reale inaugura Man Ray Forme di luce

Panorama.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Radnitsky alias Man Ray è una figura dalle mille sfaccettature: dadaista e surrealista insieme, ma soprattutto pittore, fotografo, regista. A lui è dedicata la mostra, Man Ray. Forme di luce, che apre oggi al pubblico a Palazzo Reale. “Con questa grande retrospettiva, ha spiegato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, “Milano rende omaggio a uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Novecento, capace di ridefinire i confini della creatività con un linguaggio che ancora oggi parla con forza al nostro presente. Man Ray è stato un artista totale: pittore, fotografo, cineasta e sperimentatore instancabile, che ha saputo fondere eleganza e ironia, libertà e provocazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

