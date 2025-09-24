Milano Fashion Week | Bianca Balti più splendida che mai e tutte le altre star in front row

Vanityfair.it | 24 set 2025

Dalla modella, avvistata nel front row di Fendi, passando per Levante, Naomi Watts, fino a Chiara Ferragni, Aurora Ramazzotti, Carolina Kostner (e non solo). Una giornata ricca, anzi, ricchissima di stelle tra le prime file dei défilé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

