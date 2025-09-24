Milano Fashion Week a Brera la mostra per i 50 anni di Giorgio Armani
Quello che si respira in questi giorni di sfilate e un miscuglio di sentimenti; da un lato, il giusto entusiasmo di una città che guarda sempre al futuro e quindi alla prossima Primavera Estate 2026; dall’altro, nostalgia, perché la scomparsa di Giorgio Armani, al di là del valore umano della persona, segna la fine di un’epoca, cui tutti ci eravamo affezionati nel bene e nel male. In questo scenario, la Pinacoteca di Brera apre le porte alla mostra Giorgio Armani: Milano, per amore, in cartellone da oggi fino all’11 gennaio 2026. “Una mostra può essere vista in due modi. Da una parte c’è il soddisfacimento immediato dell’ego del creatore. 🔗 Leggi su Panorama.it
