Milano Fashion Week 2025 addio sorelle Hadid | Amelia Gray conquista le passerelle

Dilei.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano Fashion Week 2025 ha cambiato le carte in tavola. Tra debutti attesi, ritorni iconici e collezioni che hanno fatto discutere, un nome è risuonato sopra tutti gli altri: Amelia Gray. La modella americana, 23 anni, è diventata la protagonista assoluta delle passerelle, tanto che i brand più prestigiosi sembrano non poter fare a meno di lei. E così, almeno per questa stagione, le sorelle Hadid — un tempo regine indiscusse dei catwalk internazionali — devono cedere il passo a una nuova stella. Amelia Gray non si limita a camminare: domina  la scena, con il suo sguardo magnetico, la falcata sicura e un’ aura dark che ha convinto sia i direttori creativi più raffinati sia i fotografi più esigenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

milano fashion week 2025 addio sorelle hadid amelia gray conquista le passerelle

© Dilei.it - Milano Fashion Week 2025, addio sorelle Hadid: Amelia Gray conquista le passerelle

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Milano Fashion Week 2025, al via la settimana della moda: sfilate, debutti e l’ultimo show di Giorgio Armani; Fashion Week 2025, Milano omaggia Armani: sfilate ed eventi da non perdere (anche aperti al pubblico); Milano Fashion Week senza invito? Ecco i trucchi per entrare (e gli eventi gratis da non perdere).

milano fashion week 2025Milano Fashion Week, a Brera la mostra per i 50 anni di Giorgio Armani - Fino a gennaio 2026 la Pinacoteca di Brera ospita Giorgio Armani: Milano, per amore, con oltre 120 creazioni provenienti dai principali musei di tutto il mondo ... panorama.it scrive

milano fashion week 2025Milano Fashion Week 2025, gli eventi da non perdere (anche gratuiti) - Una settimana di appuntamenti ed eventi aperti al pubblico che sono un invito ad esplorare le vie della città e ad entrare nei palazzi per godere di esperienze esclusive all'insegna della creatività e ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week 2025