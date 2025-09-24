Milano Fashion Week 2025 ha cambiato le carte in tavola. Tra debutti attesi, ritorni iconici e collezioni che hanno fatto discutere, un nome è risuonato sopra tutti gli altri: Amelia Gray. La modella americana, 23 anni, è diventata la protagonista assoluta delle passerelle, tanto che i brand più prestigiosi sembrano non poter fare a meno di lei. E così, almeno per questa stagione, le sorelle Hadid — un tempo regine indiscusse dei catwalk internazionali — devono cedere il passo a una nuova stella. Amelia Gray non si limita a camminare: domina la scena, con il suo sguardo magnetico, la falcata sicura e un’ aura dark che ha convinto sia i direttori creativi più raffinati sia i fotografi più esigenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milano Fashion Week 2025, addio sorelle Hadid: Amelia Gray conquista le passerelle