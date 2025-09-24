Milano disabile rapinato sul tram con calci e pugni e scaraventato giù dal mezzo | VIDEO

Ilnotiziario.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina ai danni di un disabile sul tram: due uomini arrestati dalla Polizia a Milano. La Polizia di Stato, coordinata dal Tribunale,  ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso commessa nel mese di agosto ai danni di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - disabile

Famiglia con bimbo disabile sfrattata a Milano: “Gli affitti sono più alti del nostro stipendio”

Costringe la sorella disabile a chiedere l’elemosina in strada per comprare la droga: arrestato a Milano

Disabile lasciata a piedi perché israeliana. Il caso a Milano, la mail della vergogna

Calci e pugni a un uomo disabile sul tram, trovati i rapinatori: erano già in carcere; Vessava la sorella disabile. Il 39enne finisce in carcere; Milano, donne aggredite, gettate a terra e massacrate a calci: preso il rapinatore disabile.

milano disabile rapinato tramPicchiano ipovedente su tram per rapinarlo, polizia li arresta - Avevano rapinato a bordo di tram un ipovedente di 55 a Milano, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori da mezzo. Riporta ansa.it

milano disabile rapinato tramMilano, aggrediscono un 55enne ipovedente a calci e pugni per rapinarlo della borsa con le lenti e lo scaraventano giù dal tram: due arrestati - All’uomo, finito in codice arancione al pronto soccorso, erano state strappate due borse con lenti e video- Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Disabile Rapinato Tram