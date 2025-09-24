Milano | consulente Pifferi ' vizio parziale di mente' nuova udienza 22 ottobre
Milano, 24 set. (Adnkronos) - "Riteniamo che in Alessia Pifferi sussista un vizio parziale di mente, non era in grado di valutare propriamente le conseguenze delle sue azioni. Il punteggio di 64 al quoziente intellettivo è acclaratamente deficitario". Lo sostiene Pietro Pietrini, medico e consulente della difesa di Alessia Pifferi, prendendo la parola nell'aula della corte d'Assise d'Appello di Milano. "Il funzionamento della Pifferi è un funzionamento deficitario, la famiglia non pone attenzione a questo e anzi, viene trascurata" spiega l'esperto nel tratteggiare l'infanzia della donna condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
