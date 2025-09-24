Milano cammina a COPPA senza ricorrere a Modric

Justcalcio.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-23 23:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Dopo la brocca di acqua fredda che significava la sconfitta alla premiere della stagione contro il Cremonese, sembra che Milano ha preso la velocità di crociera. È riuscito a catena vittorie in tre serie che sono state stabilite nella parte superiore del tavolo e, dopo aver superato il Bari nel primo turno di Coppa Italia, Hanno camminato contro Lecce (3-0) per citare con Lazio nel round di 16. Senza Luka Modric, ma con nuovi acquisti come Winter, Ricci o Nkunku. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - cammina

Milano, strappa le collane a un'anziana mentre cammina per strada

"Cammina con noi", una mattinata di benessere al Parco Aniasi di Milano

"Cammina con noi", una mattinata di benessere al Parco Aniasi di Milano

Coppa del Mondo FIS di Sci Acrobatico 2025 – Stubai, Austria; Road to Coppa Italia A1 Frecciarossa: il cammino della Numia Milano; Brignone cammina sul tapis roulant e lancia segnali per Milano-Cortina 2026.

Milano Marittima, decine di utenze ancora senza acqua o gas - Il rumore delle motoseghe e lo stupore dei turisti innamorati e fedeli alla pineta di Milano Marittima, da sempre la città giardino. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cammina Coppa Senza