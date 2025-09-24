Milano buia | storia dell' inquisizione peste e occultismo

Sotto un cielo buio, prima che arrivi la notte, la capitale Lombarda svela storie di roghi, torture e processi. Dietro la caccia alle streghe, Chiesa e Stato si spartiscono ruoli e potere per dominare e schiacciare gli eretici e le coscienze. Cercheremo di ripercorrere le vicende intricate e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it