Milano Bologna Napoli e Pisa | cortei spontanei in tutta Italia per Gaza e Flotilla | a Torino occupata la stazione
Dopo le centinaia di miglia di persone scese in pizza per Gaza lunedì, la mobilitazione non si ferma. In tutta Italia continuano le manifestazioni spontanee: cortei a Milano, Torino, Bologna e Napoli. Mentre l’ Unione sindacale di base annuncia un nuovo sciopero generale “e questa volta lo faremo senza preavviso “, in tutta la penisola migliaia di cittadini tornano in piazza dopo gli ultimi attacchi contro la missione della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la striscia. “ Mobilitazione permanente ” viene urlato dai megafoni. A Torino occupati i binari della stazione – A Torino il presidio si è trasformato in corteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Lo riporta ilmattino.it
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Cortei in tutta Italia oggi, martedì 22 settembre, per lo sciopero per Gaza e la Palestina. Da msn.com