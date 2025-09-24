Milano Bologna Napoli e Pisa | cortei spontanei in tutta Italia per Gaza e Flotilla | a Torino occupata la stazione

Dopo le centinaia di miglia di persone scese in pizza per Gaza lunedì, la mobilitazione non si ferma. In tutta Italia continuano le manifestazioni spontanee: cortei a Milano, Torino, Bologna e Napoli. Mentre l’ Unione sindacale di base annuncia un nuovo sciopero generale “e questa volta lo faremo senza preavviso “, in tutta la penisola migliaia di cittadini tornano in piazza dopo gli ultimi attacchi contro la missione della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la striscia. “ Mobilitazione permanente ” viene urlato dai megafoni. A Torino occupati i binari della stazione – A Torino il presidio si è trasformato in corteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

